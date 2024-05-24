Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına hükmetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'in Refah operasyonu için kararını verdi.

Mahkeme Refah'taki durumu "felaket" olarak sınıflandırdı ve insani koşullar göz önünde bulundurularak askeri operasyonun derhal sona erdirilmesine hükmetti.

2'ye karşı 13 oyla 26 Ocak ve 28 Mart tarihli tedbir kararlarının derhal uygulanmasına karar veren mahkeme, "Soykırımı Engelleme Sözleşmesi'ne uygun olarak Refah ve Gazze'deki durumun kötüleşmesi göze alınarak, İsrail derhal Refah'ta operasyonlarına son vermelidir" dedi

Ayrıca Refah kapısının derhal açılmasına hükmedildi.

Mahkeme, İsrail'in soykırım iddiasına ilişkin delilleri korumak için soruşturmacıların Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamasını istedi.

"GAZZE'DEKİ YAŞAM ŞARTLARI KORKUNÇ"

İsrail'in askeri operasyonunun çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtığını ve büyük miktarda yerleşim yerinin imha edilmesiyle çok sayıda kişinin yerinden edildiğini söyleyen yargıç Navaf Selam, "Gıda ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinlilerin Gazze Şeridi'ndeki korkunç yaşam şartlarının 24 Ocak'tan beri daha kötüleştiğini gördük" diye ekledi.



Refah'taki askeri bombardımanın, 1 milyondan fazla Filistinlinin buraya gelmesinden sonra riski büyüttüğünü belirten Selam, Birleşmiş Milletler'e göre 800 bin kişinin yerlerinden edildiğini hatırlattı ve Refah'taki operasyonun Gazze'deki kötü durumu tırmandırdığına dikkat çekti.



"YÜZ BİNLER ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

"28 Mart tarihli tedbir kararları sonrasında durumda iyileşme olmadığı görüldü" diyen yargıç Selam, şunları aktardı:

"Refah operasyonu yüz binlerce kişiyi ölüm riskiyle karşı karşıya bırakacak ve insani operasyonları büyük oranda etkileyecektir. Yerinden edilen 800 bin kişiden yarısı çocuktur ve burada altyapı imkanları son derece azdır. Öte yandan 8 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü direktörü Refah'taki son tıbbi merkezlerden birinin artık hizmet veremediğini açıkladı."

