Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına hükmetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail 'in Refah operasyonu için kararını verdi.

"SİVİLLER KORUNMADI, SALDIRILAR DURMALI"



Selam, mahkemenin, İsrail'in sivilleri korumaya yönelik aldığı önlemlerin yetersiz olduğuna karar verdiğini, sivillerin korunmadığını gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Sonuç olarak, mevcut durumun mahkemenin geçmiş emirlerinde değişiklik yapması gerektiğine karar vermiştir. Yeni tebdir kararlarına ihtiyaç duyulduğu uygun görülmüştür. Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde İsrail derhal askeri saldırılarına son vermeli ve sivillere yönelik her türlü zarar ve fiziksel imhaya yol açacak operasonlara son vermelidir.



Soykırımı Önleme Sözleşmesi çerçevesinde kanıtların korunması açısından İsrail etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin rahat giriş çıkışına engel olmamalıdır.



Acil yardım ve insani destek çalışmaları için özellikle Refah kapısı olmak üzere sınırlar açık tutulmalıdır."



İSRAİL'İN 1 AY İÇİNDE RAPOR VERMESİ BEKLENİYOR



Mahkeme ayrıca İsrail'in tedbir kararlarıyla ilgili 1 ay içinde atılan adımlara dair rapor vermesini emretti.



Bu raporların davacı Güney Afrika'ya sunulmasına karar verildi.



"REHİNELER ŞARTSIZ SERBEST BIRAKILMALI"



Kararların önyargısız olarak verildiğini vurgulayan mahkeme, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı İsrailli rehinelere ilişkin endişelerini de dile getirdi.



Mahkeme, "Rehineler derhal şartsız serbest bırakılmalıdır" dedi.



ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARLARI BAĞLAYICI MI?



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e soykırım suçlamasıyla dava açtığı Uluslararası Adalet Divanı, 1945 yılında devletler arası anlaşmazlıkları çözmek için kuruldu.



Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan divan, Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yargı organı olarak görev yapıyor.



Kararları yasal olarak bağlayıcı ancak doğrudan uygulanmaları için yeterli mekanizmalar bulunmuyor.