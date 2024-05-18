İsrail'in Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampına yönelik topçu bombardımanının gece boyunca devam etti.

EL Cezire'nin bildirdiğine göre insansız hava aracı saldırısı ve savaş uçakları tarafından atılan füzeler Cibaliye bölgesine yapılan iki ayrı baskında en az beş kişinin ölümüne ve diğerlerinin yaralanmasına neden oldu.

Kampın batısında bulunan Faysal bin Fahd Okulu'na da birkaç füze atıldığı ve bir kişinin öldüğü, diğerlerinin de yaralandığı belirtildi.



Gazze'nin güneyinin de saldırı altında kaldığı bildirilen haberde, Refah'ın merkezi ile Han Yunus'un Ma'an bölgelerindeki evlere düzenlenen saldırılarda iki kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.