İsrail'in Gazze'de yardım çalışanlarını öldürmesine Batı'dan tepki büyüyor

İsrail güçlerinin uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik uluslararası tepkiler giderek artıyor.
İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah'a düzenlediği saldırıda, World Central Kitchen'da görevli 6 Batılı, 1 Filistinli çalışan hayatını kaybetmişti. İsrail "trajik" olayı araştırdığını açıklarken, World Central Kitchen, Tel Aviv hükümetinin "ayrım gözetmeyen cinayetleri" durdurması gerektiğini söyledi.
Öldürülenlerin arasında üç İngiliz vatandaşı da bulunuyordu. Tepki olarak, saldırının ardından İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cameron da "Gazze'de öldürülen üç İngiliz vatandaşının yasını tutuyoruz" açıklamasını yaptı.
Avustralya'da ise Uluslararası Kalkınma Konseyi (ACFID) ve 7 insani yardım kuruluşu, "Gazze'de artan yardım çalışanı ölümlerini" kınayan ortak bir açıklama yayınladı.
Kuruluşlar, Avustralyalı Zomi Frankcom'un "bu çatışmada öldürülen yüzlerce insani yardım çalışanından" biri olduğunu belirtti.
Açıklamada, "World Central Kitchen çalışanları, özellikle Gazze'nin kuzeyinde yardım tedarikinin engellenmesiyle ortaya çıkan ve milyonlarca Filistinlinin hayatını tehdit eden gıda krizini çözmeye yönelik uluslararası çabanın bir parçasıydı" denildi.
5 AVUSTURALYALI'DAN 4'Ü ATEŞKES İSTİYOR
Avustralya hükümetini kalıcı bir ateşkesi desteklemek üzere diplomatik girişimlerde bulunmaya çağıran kuruluşlar, yapılan anketlerin her beş Avustralyalıdan dördünün, Gazze'de ateşkesten yana olduğunu gösterdiğini kaydetti.
World Central Kitchen, çalışanlarının ölümüne neden olan saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi ancak Avustralyalı kuruluşların ortak açıklamasında kimin sorumlu olduğu belirtilmedi.
POLONYA: SALDIRI İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ ZOR BİR TESTE TABİ TUTUYOR
Polonya ise saldırının, İsrail ile ilişkileri test ettiğine dikkat çekti.
Başbakan Donald Tusk, Gazze'de aralarında bir Polonya vatandaşının da bulunduğu yardım görevlilerinin ölümüne neden olan saldırının ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepkisinin "anlaşılabilir bir öfkeye" neden olduğunu söyledi. Tusk, olayın Varşova ile ilişkileri gerdiğini belirtti.
Tusk, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sayın Başbakan Netanyahu, Sayın Büyükelçi Livne, Polonyalıların büyük çoğunluğu Hamas saldırısının ardından İsrail'le tam bir dayanışma gösterdi. Bugün bu dayanışmayı gerçekten zor bir teste tabi tutuyorsunuz. Gönüllülere yönelik trajik saldırı ve verdiğiniz tepki anlaşılabilir bir öfke uyandırıyor."
KANADA: İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERMELİ
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Gazze'de yardım görevlilerinin öldürülmesine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerden biri de Kanada vatandaşıydı.
Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısının oturum aralarında konuşan Bakan Joly, İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyledi ve Kanada'nın bunu sağlayacağını sözlerine ekledi.
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