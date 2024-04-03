İsrail'in Gazze'de yardım çalışanlarını öldürmesine Batı'dan tepki büyüyor

5 AVUSTURALYALI'DAN 4'Ü ATEŞKES İSTİYOR



Avustralya hükümetini kalıcı bir ateşkesi desteklemek üzere diplomatik girişimlerde bulunmaya çağıran kuruluşlar, yapılan anketlerin her beş Avustralyalıdan dördünün, Gazze'de ateşkesten yana olduğunu gösterdiğini kaydetti.



World Central Kitchen, çalışanlarının ölümüne neden olan saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi ancak Avustralyalı kuruluşların ortak açıklamasında kimin sorumlu olduğu belirtilmedi.



POLONYA: SALDIRI İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ ZOR BİR TESTE TABİ TUTUYOR



Polonya ise saldırının, İsrail ile ilişkileri test ettiğine dikkat çekti.



Başbakan Donald Tusk, Gazze'de aralarında bir Polonya vatandaşının da bulunduğu yardım görevlilerinin ölümüne neden olan saldırının ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepkisinin "anlaşılabilir bir öfkeye" neden olduğunu söyledi. Tusk, olayın Varşova ile ilişkileri gerdiğini belirtti.



Tusk, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sayın Başbakan Netanyahu, Sayın Büyükelçi Livne, Polonyalıların büyük çoğunluğu Hamas saldırısının ardından İsrail'le tam bir dayanışma gösterdi. Bugün bu dayanışmayı gerçekten zor bir teste tabi tutuyorsunuz. Gönüllülere yönelik trajik saldırı ve verdiğiniz tepki anlaşılabilir bir öfke uyandırıyor."

KANADA: İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERMELİ

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Gazze'de yardım görevlilerinin öldürülmesine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerden biri de Kanada vatandaşıydı.



Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısının oturum aralarında konuşan Bakan Joly, İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyledi ve Kanada'nın bunu sağlayacağını sözlerine ekledi.

