İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 100'e çıktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu. Böylelikle, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 100'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 100'e çıktı
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 100'e çıktı - 1

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 100'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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