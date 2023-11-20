İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 binden fazla çocuk öldürüldü



Açıklamada, çocuk ve eğitim hakkını savunan tüm kurum ve kuruluşlara, "kendi yetki alanları dahilinde sorumluluklarını üstlenmeleri, artan ihlalleri ve suçları durdurmaları" çağrısı yapıldı.



Dünya ülkeleri ve kurumlarından da "Filistinli çocukların, öğrencilerin yaşam ve eğitim haklarını korumaları, İsrail'in, ordunun ve Yahudi yerleşimcilerin baskıcı uygulamalarına karşı çıkmaları" istendi.



Gazze Şeridi'nde çocukların ve öğrencilerin öldürülmesinin uluslararası tüm normları ve sözleşmeleri ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, televizyon kanalları ve medya organlarında yayınlanan bu korkunç görüntülerin, ülke genelinde eğitim kurumlarının hedef alındığını ve İsrail'in zihniyetini gözler önüne serdiği ifade edildi.

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