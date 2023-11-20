61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Gazzeli hastaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.

61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi
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Son dakika haberi! Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki 61 hasta, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor.

61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi - 1 Uçağı havalimanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. 

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi 'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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