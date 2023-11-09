İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 812'ye yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 10 bin 812'ye yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin 4 bin 412'sinin çocuk olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 812'ye yükseldi
İsrail ordusu Gazze şeridini iki yönden zorluyor: Benzeri görülmemiş saldırılar

İsrail ordusu Gazze şeridini iki yönden zorluyor: Benzeri görülmemiş saldırılar

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Son dakika haberi! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye çıktığını duyurdu. Ölenlerin 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'inin ise kadın olduğu açıklandı.

Diğer taraftan İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 812'ye yükseldi - 1

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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