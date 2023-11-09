İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 812'ye yükseldi

Son dakika haberi! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye çıktığını duyurdu. Ölenlerin 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'inin ise kadın olduğu açıklandı.



Diğer taraftan İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

