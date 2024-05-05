İsrail'in yeni hedefi Emel Hastanesi

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Emel Hastanesi ve çevresini hedef aldığını, hastanenin limitli kapasite ve kaynaklarla çalışmayı sürdürdüğünü duyurdu.

İsrail'in yeni hedefi Emel Hastanesi

Filistin Kızılayı, güçlerinin Emel Hastanesi ve çevresini hedef aldığını açıkladı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılayı’nın işlettiği Han Yunus'taki Emel Hastanesi ve çevresine büyük zarar verdi. Yıkımın boyutuna ve sınırlı kaynaklara rağmen, hastane kısmen ve sınırlı bir kapasiteyle çalışmaya devam etmekte. Hastaneyi yeniden inşa etmeyi ve tüm hizmetleri kademeli olarak başlatmayı ummaktayız” denildi.

Örgüt tarafından paylaşılan görüntüde, hastane ve çevresindeki enkaz yer aldı. Hastane içinde ise bazı bölümlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü.

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