İsrailli askerlerin ailelerinden Netanyahu'ya çağrı: Savaşı durdurun

Gazze’de savaşan İsrail askerlerinin aileleri, Binyamin Netanyahu hükümetine savaşı durdurma çağrısında bulundu. Aileler, Netanyahu hükümetine olan güvenlerini yitirdiklerine dikkat çekti.

İsrailli askerlerin ailelerinden Netanyahu'ya çağrı: Savaşı durdurun

devlet televizyonu KAN, Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta savaşan kara komando birliğindeki bir askerin annesiyle yaptığı röportajı yayımladı.

Sayıları 1000'i aşan asker ailesi adına konuştuğunu belirten İsrailli anne Gazze’deki savaşın devam etmesinin, çocuklarının hayatlarının riske atılması ve feda edilmesi anlamına geldiğini ve bu savaştan çıkış olmadığını kaydetti.

Anne, "Bu savaşta bir asker annesi olma deneyimi dayanılmaz, özellikle de bu savaşın hiçbir yönü, amacı veya stratejisi olmadığını bildiğinizde." ifadesini kullandı.

Ailelerin ve asker çocuklarının Netanyahu hükümetine olan güvenlerini yitirdiğine dikkati çeken anne, temsil ettiği asker ailelerinin, hükümetten "Gazze'deki savaşı durdurmasını ve hiçbir işe yaramayacağı için Refah'taki askeri operasyona devam etmemesini" istediğini dile getirdi.

Anne, savaşın sona ermesini talep eden ailelerden imza toplandığını belirtti.

İsrail'de muhalefet ile esirlerin aileleri, Gazze'deki savaşın sona ermesini ve esirlerin evlerine geri dönmesini sağlayacak bir takas anlaşması yapılmasını talep ederken Netanyahu, Gazze'deki askeri operasyonun "hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğini söylüyor.

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