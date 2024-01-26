İsrailli Bakandan “antisemitizm” suçlaması

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ülkesi aleyhinde verilen karar sonrası Uluslararası Adalet Divanı'nı "antisemizm" ile suçladı.

İsrailli Bakandan “antisemitizm” suçlaması

Ben Gvir, Lahey’deki UAD’ın, 'in Gazze’deki fillerinin Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

UAD’yi “Yahudi karşıtlığı” ile suçlayan Ben Gvir, "Lahey'deki antisemit mahkemenin kararı, önceden bilineni kanıtlıyor: Bu mahkeme adalet değil, Yahudi halkına yönelik zulüm arıyor. Holokost sırasında sessiz kaldılar, bugün de ikiyüzlü bir şekilde devam ederek bir adım daha atıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan İsrailli Bakan, “İsrail devletinin varlığını tehlikeye sokan kararlara kulak asılmamalı ve tam zafere kadar düşmanı yenmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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