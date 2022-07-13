İstanbul'da 'Tahıl Koridoru' zirvesi, Tahran'da 'Suriye' zirvesi

İstanbul ve Tahran 1 hafta arayla 2 önemli toplantıya ev sahipliği yapacak. Karadeniz'de tahıl koridoru planı konusunda İstanbul'da bugün 4'lü zirve düzenlenecek. 19 Temmuz'da ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Tahran'da bir araya gelecek.

Haberler - NTV Haber 13.07.2022 - 09:45

İstanbul'da 'Tahıl Koridoru' zirvesi, Tahran'da 'Suriye' zirvesi

Türkiye ve arasındaki üçlü Suriye zirveleri, iki yıl aradan sonra yeniden toplanıyor. Özellikle Suriye’ye yapılacak insani yardımlar açısından kritik öneme sahip zirve, 19 Temmuz’da Tahran’da gerçekleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ilk kez katılacağı zirvenin ana gündemi Suriye’deki son durum olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye’ye yapılan insani yardımları ele alacağı belirtiliyor.

İSTANBUL'DA TAHIL KORİDİORU

Dış politakanın bir diğer sıcak başlığı ise Karadeniz'de tahıl koridoru oluşturma çabaları. Bu konuda İstanbul, 4'lü zirveye ev sahipliği yapacak.

Rusya, , Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcileri, masaya oturacak. Taraflar, tahıl koridoru planının detaylarını ele alacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve “Tahıl koridoru için harekete geçilmeli” mesajını vermişti.
Erdoğan daha sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüşmüş ve plan üzerinde çalışmaların sürdüğünü vurgulamıştı.

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