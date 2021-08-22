İsveç Başbakanı Stefan Löfven görevini bırakıyor

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Kasım 2022'de Sosyal Demokrat Parti başkanlığını ve başbakanlığı bırakacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 14:50

İsveç Başbakanı Stefan Löfven görevini bırakıyor

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İsveç'te başkent Stockholm'ün Runö bölgesinde geleneksel yaz konuşmasını yapan Löfven, partisinin kasım ayındaki kongresinde başkan adayı olmayacağını ve başbakanlıktan da istifa edeceğini belirtti.

10 yıldır parti başkanı olduğunu dile getiren Löfven, "7 yıldır da başbakanlık yaptım. Benim için harika bir dönemdi. Şimdi, arkadan gelen arkadaşlarıma iyi koşullarda görevlerimi devretmek istiyorum" dedi.

Löfven, Sosyal Demokrat Partisi'ne 2012 yılında başkan olarak seçilen Löfven, 2014 ve 2018 yıllarında yapılan genel seçimlerin ikisini de kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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