İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek

Son dakika haberi! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılacaklarını söyledi.



Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın 24 Şubat'ta Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılmaya karar verdiklerini açıklamıştı. İki ülkede NATO’ya resmi olarak başvurularını gerçekleştirmişti.

HEYETLER YARIN ANKARA'YA GELECEK

Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri yarın Ankara'ya gelecek.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile Stenström ve Salovaara başkanlığındaki heyetler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE’DEN FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE VETO



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DÜN Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılmış ve törendeki konuşmasında Finlandiya ve İsveç'e veto mesajı vermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Bize parasıyla verilmeyen silahlar DAEŞ'le mücadele bahanesiyle eli kanlı terör örgütlerine TIR'larla aktarıldı. Bugün Türkiye'nin NATO'ya katkısından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu.





NATO'da oynadığımız rol apaçık ortadayken, hala müttefiklerimizle yaptırım konuşuyoruz. İsveç'in bize yaptırım uygulamasını kenara koyamayız. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz."



SURİYE'YE YENİ HAREKAT SİNYALİ