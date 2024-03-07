İsveç, Washington'daki törenle NATO'nun 32. üyesi olacak

İsveç hükümeti, ülkenin NATO'ya katılımı için resmi kararı bugün alacağını açıkladı.
Hükümet, İsveç Dışişleri Bakanı Tobbias Bilström ve Başbakan Ulf Kristersson'a, katılım belgelerini Washington'daki ABD yetkililerine teslim etmeleri için yeşil ışık yaktı.
İsveç'in bugün akşam saatlerinde, Washington'da düzenlenecek bir törenle belgeleri teslim etmesi bekleniyor.
Başbakan Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç, yakında NATO'nun 32. üyesi olacak" dedi.
Türkiye'nin ardından Macaristan, geçen hafta Stockholm hükümetinin önündeki son engeli kaldırarak, NATO üyeliği için onay vermişti.
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