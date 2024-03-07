İsveç, Washington'daki törenle NATO'nun 32. üyesi olacak

NATO üyeliği için Macaristan engelini aşan İsveç, bugün Washington'da düzenlenecek törenle resmi belgeleri teslim edecek. İsveç, NATO'nun 32. üyesi olacak.

İsveç, Washington'daki törenle NATO'nun 32. üyesi olacak
İsveçli işçiler, ülkenin beklenen üyeliği öncesinde NATO bayrakları üretiyor.

hükümeti, ülkenin 'ya katılımı için resmi kararı bugün alacağını açıkladı.

Hükümet, İsveç Dışişleri Bakanı Tobbias Bilström ve Başbakan Ulf Kristersson'a, katılım belgelerini Washington'daki ABD yetkililerine teslim etmeleri için yeşil ışık yaktı.

İsveç'in bugün akşam saatlerinde, Washington'da düzenlenecek bir törenle belgeleri teslim etmesi bekleniyor.

Başbakan Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç, yakında NATO'nun 32. üyesi olacak" dedi. 

Türkiye'nin ardından , geçen hafta Stockholm hükümetinin önündeki son engeli kaldırarak, NATO üyeliği için onay vermişti.

Macaristan İsveç'in NATO onayına ilişkin yasayı imzaladı

Macaristan İsveç'in NATO onayına ilişkin yasayı imzaladı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...