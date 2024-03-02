Macaristan İsveç'in NATO onayına ilişkin yasayı imzaladı

Macaristan Parlamentosu Sözcüsü Sandor Lezsak, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Parlamentonun internet sitesindeki oylama kayıtlarına göre Kover, yasayı yayımlanmak üzere cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Stockholm hükümetinin iki yıllık bekleyişi 26 Şubat'ta sona erdi ve, Macaristan İsveç'in NATO üyeliğinin önündeki son engel kaldırdı.



Macaristan Parlamentosu'nda beklenen oylama yapıldı ve İsveç'in üyeliği onaylandı.



İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu vermişti.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''İsveç'in NATO üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli kılacak'' demişti.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise ''NATO'da sorumluluk almaya hazırız'' diye konuşmuştu.



Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü geçen ay onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti.