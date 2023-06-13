İsveç'le dördüncü toplantı yarın Ankara'da

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Yeni yasal düzenleme, Türkiye'nin yanı sıra diğer NATO ve AB ülkeleriyle işbirliğimizi kolaylaştıracak." dedi.



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı.



Blinken, "Bu süreç çerçevesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik endişelerini dile getirebildi." ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, temmuzdaki NATO zirvesini işaret etti. İsveç'in Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini savundu.



KUR-AN'I KERİM YAKMA YASAĞI KALKTI



Bu gelişmelerin yaşandığı gün, İsveç Yüksek Mahkemesi, Kuran-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı.



Şubat'ta Irak'ın ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmak istenmişti. Polis, güvenlik endişesiyle izin vermemişti.



Polisin izin vermeme kararını mahkemeye taşındı.



İdare Mahkemesi, güvenlik endişesinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savundu ve kararı iptal etti.



Yüksek Mahkeme de bu kararı onayladı.