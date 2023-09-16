İsveç'te bir Iraklı cami önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdı

İsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenleyen Salwan Momika'nın yanında bulunan Iraklı Nejem, bu kez tek başına saldırı gerçekleştirdi. Geniş polis koruması altında Fittja Ulu Camisi önüne gelen Nejem, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine bastı.



Kur'an nüshalarını yırtan ve bunların üzerine basan Nejem, daha sonra bu nüshaları yaktı.



Dün akşam saatlerinde gerçekleşenn eylemir ardından Nejem, olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrıldı.

Fittja Ulu Camisi Dernek Başkanı İsmail Okur yaptığı açıklamada, bu provokasyon karşısında 4 dilde hutbe okutacaklarını ve cami dışında duyulacak şekilde Kur'an okutarak Nejem'in eylemine karşılık vereceklerini söyledi.



İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

