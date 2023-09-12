ABD: F-16 satışı ve İsveç'in NATO üyeliği bağlantılı değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'de F-16 satışına ilişkin açıklama yaptı.

Miller, Türkiye’ye F-16 satışı ve İsveç’in askeri ittifaka katılımı konuları için “Biz bunların bağlantılı olduğuna ya da bağlantılı olması gerektiğine inanmıyoruz” diye konuştu.

ABD'li sözcü, “Ama daha önce de söylediğimiz gibi, F-16'ların satışı elbette ABD Kongresi'nin onaylaması gereken bir konu ve iki konunun birbirine sıkıca bağlı olduğuna inanan Kongre üyeleri var.” dedi.

Sözcü bu süreçteki tek aktör olmadıklarını Türk hükümetine de açıkça ifade ettiklerini söyledi.

