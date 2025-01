İsveç'te İsrail protestosu: "Soykırımı derhal durdurun!"

Stockholm'ün Odenplan semtinde toplanan yüzlerce gösterici derhal ateşkes ilan edilmesini, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını talep etti.



Protestocular “İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun”, “İsrail Gazze'de her on saatte bir sağlık çalışanını öldürüyor” ve “Sonsuza kadar Filistin” gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.



“Filistin'e Özgürlük” gibi sloganlar atan katılımcılar İsveç Dışişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.



İsrail, Ekim 2023'te Filistinli grup Hamas'ın sınır ötesi saldırısının ardından Gazze'ye soykırım savaşı başlattı.



İkinci yılına giren Gazze'deki soykırım uluslararası alanda giderek daha fazla kınanırken, yetkililer ve kurumlar saldırıları ve yardım ablukasını bir halkı yok etmeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak nitelendiriyor.