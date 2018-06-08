İsveç'te, haklarında sınır dışı kararı verilmesine rağmen yasa dışı yollarla ülkede yaşamaya devam eden 9 bin Afgan gence, eğitimlerine devam etmeleri şartıyla oturum izni verilecek.



Kaçak konumda bulunan 18 ila 22 yaşlarındaki 9 bin Afgan sığınmacı gence oturum izni verilmesini kapsayan yasa tasarısı, gençlerin kendilerine verilen lise ve dil eğitimine devam etmeleri şartıyla meclisten geçti.



Muhalefetteki Liberal Sağ Merkez Partisinin de destek verdiği tasarı 139'a karşı 162 oyla kabul edildi.



Karara çok sevindiğini söyleyen Liberal Sağ Merkez Parti Başkanı Annie Lööf, "İnsanları cezalandırmak doğru değil. Bugünkü oylamayla gençlere yeni bir şans verildi. Bu gençler üç ay içinde yeniden oturum başvurusu yaparak hayata yeniden başlayacaklar." diye konuştu.



İsveç'e iltica başvurusunda bulunan eğitim çağındaki sığınmacılara, talepleri sonuçlanana kadar, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim ve dil kursu veriliyor.



Haklarında sınır dışı kararı verilen gençlerin eğitimleri yarıda kesiliyor.



İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 2015 yılındaki sığınmacı krizinde ülkeye gelen 20 bin refakatsiz sığınmacıdan 11 bininin geçen yılki iltica talebi 18 yaşın altında oldukları için kabul edildi.



Ancak geriye kalan 9 bin gencin başvurusu yaşları 18 ve üzeri olduğu için kabul edilmemiş ve haklarında sınır dışı kararı verilmişti.



Karardan sonra gençler, kayıtlı adreslerinden ayrılarak ülkede kaçak şekilde yaşamaya devam etmişti.



Bunun üzerine krize dönen duruma çözüm bulmak amacıyla hükümet geçen ay söz konusu yasa tasarısını hazırlamıştı.