İsveç'ten NATO’ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesine ilişkin açıklama

"İSVEÇ'E YÖNELİK DEZENFORMASYON KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR"

İsveç'e yönelik tehditlere de değinen Kristersson, bu tehditlerin arkasındaki itici faktörün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş olduğunu kaydetti.



Kristersson, ülkesine yönelik dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü savunarak, İsveç Sosyal Hizmetleri'nin "Müslüman çocukları kaçırdığına" ilişkin iddiaların "asılsız" olduğunu söyledi.



İsveç'teki Filistin'e destek gösterilerine de değinen Kristersson, geçen hafta düzenlenen eylemlerde Hamas'ın övüldüğünü ve Yahudilere yönelik antisemitist söylemlerin kullanıldığını kaydetti.



Başbakan Kristersson, "Bunları kabul etmemiz mümkün değil. İsveç'te yaşayan Yahudi topluma yönelik ciddi önlemler alıyoruz." diye konuştu.