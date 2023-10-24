Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

İsveç'ten NATO’ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesine ilişkin açıklama

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk etmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsveç'ten NATO’ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesine ilişkin açıklama
NATO'den İsveç açıklaması: Taahhütlerini yerine getirdi

NATO'den İsveç açıklaması: Taahhütlerini yerine getirdi

Haberi Görüntüle

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Başbakanı Kristersson, başkent Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Kristersson burada yaptığı konuşmada, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesini "memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Kristersson, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. Kararı, Türkiye'nin Meclisi verecek ve Türkiye Meclisi'nin kararına da saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç'ten NATO’ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesine ilişkin açıklama - 1

"İSVEÇ'E YÖNELİK DEZENFORMASYON KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR"

İsveç'e yönelik tehditlere de değinen Kristersson, bu tehditlerin arkasındaki itici faktörün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş olduğunu kaydetti.

Kristersson, ülkesine yönelik dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü savunarak, İsveç Sosyal Hizmetleri'nin "Müslüman çocukları kaçırdığına" ilişkin iddiaların "asılsız" olduğunu söyledi.

İsveç'teki Filistin'e destek gösterilerine de değinen Kristersson, geçen hafta düzenlenen eylemlerde Hamas'ın övüldüğünü ve Yahudilere yönelik antisemitist söylemlerin kullanıldığını kaydetti.

Başbakan Kristersson, "Bunları kabul etmemiz mümkün değil. İsveç'te yaşayan Yahudi topluma yönelik ciddi önlemler alıyoruz." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...