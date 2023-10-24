İsveç'ten NATO’ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesine ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Kristersson, başkent Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Kristersson burada yaptığı konuşmada, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesini "memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.
Kristersson, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. Kararı, Türkiye'nin Meclisi verecek ve Türkiye Meclisi'nin kararına da saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
"İSVEÇ'E YÖNELİK DEZENFORMASYON KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR"
İsveç'e yönelik tehditlere de değinen Kristersson, bu tehditlerin arkasındaki itici faktörün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş olduğunu kaydetti.
Kristersson, ülkesine yönelik dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü savunarak, İsveç Sosyal Hizmetleri'nin "Müslüman çocukları kaçırdığına" ilişkin iddiaların "asılsız" olduğunu söyledi.
İsveç'teki Filistin'e destek gösterilerine de değinen Kristersson, geçen hafta düzenlenen eylemlerde Hamas'ın övüldüğünü ve Yahudilere yönelik antisemitist söylemlerin kullanıldığını kaydetti.
Başbakan Kristersson, "Bunları kabul etmemiz mümkün değil. İsveç'te yaşayan Yahudi topluma yönelik ciddi önlemler alıyoruz." diye konuştu.
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