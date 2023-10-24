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NATO'den İsveç açıklaması: Taahhütlerini yerine getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin, "İsveç taahhütlerini yerine getirmiştir. İsveç, anayasasını değiştirmiş, yasalarını değiştirmiş, terörle mücadele işbirliğini genişletmiş ve Türkiye'ye silah ihracatına devam etmiştir" dedi.

NATO'den İsveç açıklaması: Taahhütlerini yerine getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'in NATO'ya katılım protokolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onay için TBMM'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu, belgenin kısa sürede onaylanacağına inandığını söyledi.

Stoltenberg, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüştüklerini aktaran Stoltenberg, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılım protokolünü TBMM'ye sevk etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM'de

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM'de

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