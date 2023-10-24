NATO'den İsveç açıklaması: Taahhütlerini yerine getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onay için TBMM'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu, belgenin kısa sürede onaylanacağına inandığını söyledi.



Stoltenberg, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüştüklerini aktaran Stoltenberg, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılım protokolünü TBMM'ye sevk etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.