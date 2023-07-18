İsviçre'den "Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi çabalarına" destek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.



Çin, ABD, İngiltere, NATO, Avrupa Birliği ve BM, Rusya'yı bu kararından dönmeye çağırmıştı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da "Rusya dünyaya şantaj yapıyor." değerlendirmesinde bulunmuş, bunun sadece Ukraynalıları değil, dünyada milyonlarca kişiyi etkilediğini söylemişti

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