İtalya, Sardunya Adası’na taşınacak kişilere 270 bin TL ödemeyi teklif ediyor

İtalya’nın kırsal bölgelerinden Sardunya Adası’nın yetkilileri, bölgeyi canlandırmak amacıyla taşınacak kişilere 15 bin Euro (yaklaşık 270 bin TL) ödemeyi teklif ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, insanları İtalya'nın kırsal bölgelerine çekmeye yardımcı olmayı ve ev satın alanlara önemli miktarda mali yardım sağlayarak küçük kasabalardaki ticareti desteklemeyi amaçlayan girişim için 45 milyon euro bütçe ayırdığını söyledi.

Sardunya, Akdeniz'deki en büyük ikinci ada konumunda bulunurken yaklaşık bin 600 kilometrelik plajları ve Milattan Önce dönemden kalma liman kasabaları ile öne çıkıyor.

Bununla birlikte İtalya'nın diğer kırsal alanları gibi bölgedeki genç nesiller iş için büyük şehirlere akın ettikçe azalan nüfus ve küçülen ekonomiden dolayı zorluk yaşıyor.

Akdeniz'deki en büyük ikinci ada konumunda bulunan Sardunya Adası'nın yaklaşık bin 600 kilometre uzunluğunda sahil şeridi bulunuyor.

Sardunya Devlet Başkanı Christian Solinas yaptığı açıklamada, “İlk kez ev alanlara yapılan bu katkılar sayesinde, Sardunya taşınacak veya bir aile kurmaya karar verecek olanlar için verimli bir zemin haline geliyor” diye konuştu.



Solinas, “Toprakların, iç bölgelerin ve en dezavantajlı bölgelerin yeniden nüfusları için yeni politikalardan geçmesi gereken gerçek bir gelişme olmadan büyüme olamaz” derken, “Gençlerin kalmaya karar vermeleri ve en kırılgan bölgelerin ekonomik dokusunu geliştirmeleri için koşullar oluşturduk” açıklamasında bulundu.



EN AZ 18 AY BÖLGEDE YAŞANMASI GEREKİYOR



Sunulan teşvik ile birlikte Avrupa'nın en güzel adalarından birine taşınmak için 270 bin TL'den fazla yrdım alma olasılığı birkaç uyarıyı da beraberinde getiriyor.



Kurallara göre, alınan hibe parası yalnızca Sardunya'daki bir evin satın alınması veya yenilenmesi için kullanılabilirken, söz konusu mülk, aynı zamanda, ekonomik desteğe en çok ihtiyaç duyan kasabalar olan nüfusu 3 binden az olan bir belediyede yer almalıdır.



Ayrıca, Sardunya hükümeti, ödenecek miktarı alan kişinin tamamen söz konusu bölgede yaşaması gerektiğini belirtirken, alınan ücretin kötüye kullanılmaması adına kişilerin 18 ay boyunca bölgede yaşaması gerektiğini vurguladı.