İtalya hükümeti, yardım kuruluşlarının işlettiği kurtarma gemilerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik olarak, gemilerin karasularına girmesini sınırlayan acil durum kararnamesi çıkardı.
Buna göre uluslararası yasalara aykırı olarak İtalyan sularına giren veya İtalyan makamlarının emirlerini dikkate almayan gemiler 10 binden 50 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Kararnamenin yasalaşması için parlamentodan onay alması gerekiyor. İtalyan Başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini kararnameyi defalarca ihlal eden gemilere de el konulacağını açıkladı.
İtalya sığınmacıları kurtaran gemilere ceza kesecek
Anadolu AjansıDünya
İtalya, Akdeniz'de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan sığınmacıları kurtaran gemilere ağır cezalar vermeye hazırlanıyor.
İtalya hükümeti, yardım kuruluşlarının işlettiği kurtarma gemilerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik olarak, gemilerin karasularına girmesini sınırlayan acil durum kararnamesi çıkardı.