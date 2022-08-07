İtalya ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Carso mevkisinde bugün öğleden sonra bir kez daha yangın çıktı.



Sert rüzgarlar dolayısıyla yangı hızla büyürken, alevle bölgeden geçen A4 otoyolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmasına yol açtı.



Trieste - Venedik demir yolu hattında da ulaşım durdu.



Söz konusu yangının, Avrupa'nın kuzey ülkelerinden araçlarıyla deniz tatili için Slovenya ve Hırvatistan'ı tercih edenlerin bu dönem sık kullandığı rota üstünde olması sebebiyle kara yolunda seyahat edenlerin pek çok aksaklık yaşadığı bilgisi paylaşıldı.



2 HELİKOPTER VE 1 UÇAK BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin, alevlerin özellikle benzin istasyonlarına sıçramaması için çaba gösterdiği ifade edildi.



Yangını kontrol altına almak için 2 helikopterin havadan müdahale ettiği, 1 uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.



Carso mevkisinde birkaç hafta önce çıkan yangın da güçlükle söndürülebilmişti.



Ülkede bir diğer büyük yangın ise güneydoğudaki Puglia bölgesi içindeki Andria kasabası civarında çıktı.



İtalyan Ansa ajansının haberine göre, Andria yakınlarındaki Castel del Monte'deki çam ağaçları alevler içinde kaldı. Yangını söndürmek üzere 100 itfaiye eri karadan ve 2 yangın söndürme uçağı da havadan alevlere müdahale etti.



Yangın dolayısıyla bölgedeki bazı konakların da boşaltıldığı ifade edildi.



İSPANYA'DA YANGINLAR GALİÇYA'DA YOĞUNLAŞTI

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais'in haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde hafta sonu 7 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.



Bölgede özellikle Boiro kasabası civarında bulunan 700 kampçı tahliye edildi.



Boiro ve civarında yaklaşık 2 bin hektarlık alanın yandığı, buradaki yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.