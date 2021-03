İtalya'da corona virüs kurbanlarına anma

Şeyda Canepa/NTV Milano

İtalya’da 18 Mart tarihinin corona virüs kurbanlarını anma günü olarak tanımlanması Parlamento kararı ile yasalaştı. Anma töreninin ilki Lombardia bölgesindeki Bergamo kentinde gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi ve bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.



SEMBOL KENT BERGAMO



Tarih olarak 18 Mart’ın seçilmesinin nedeni de doğrudan bu kent ile ilişkili. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte Bergamo kent mezarlığından çıkan askeri konvoy görüntüleri İtalya’da derin bir üzüntü yaratmıştı.



Mezarlıkta yer kalmadığı için askeri kamyonlarla başka şehirlere taşınan corona virüs kurbanlarının naaşlarının görüntüleri tüm dünya basınında Avrupa’nın Wuhan’ı olarak adlandırılan Lombardiya’da yaşanan trajediyi gözler önüne sermişti. Bergamo kentinde hemen her aileden bir veya daha fazla kişi hayatını kaybetti. Kentte geçtiğimiz yılın Mart ayında her gün yaklaşık 200 kişi corona virüs yüzünden can verdi. Toplam 120bin nüfusu olan küçük kent aradan bir yıl geçmesine rağmen yaralarını hala sağmaya çalışıyor.

Bergamo’da düzenlenen anma töreni sevdiklerini son kez görüp veda edemeyen, cenaze töreni bile düzenleyemeden toprağa veren aileler başta olmak üzere tüm İtalya’da corona virüsten hayatını kaybeden 103bin kişinin yakınları ve bütün ülkeye birleştirici bir etkinlik oldu. Tüm ülkede belediyeler başta olmak üzere eşzamanlı anma etkinlikler düzenlendi.



DRAGHİ: ‘DEVLET BURADA VE BURADA OLACAK’



Törende söz alan Başbakan Mario Draghi kısa süren konuşmasında hüzünlü ama ümit dolu bir gün yaşandığını belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı ve İtalyan halkına ‘Devlet burada ve burada olacak’ dedi. İtalya başbakanı salgın sırasında özellikle huzurevlerinde hayatını kaybeden yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hatırlatarak gelecekte hiçbir vatandaşın bu şekilde yalnız ve muhtaç bırakılmayacağına dair söz verdi.

Draghi ayrıca Astrazeneca aşısının askıya alınmasından sonra yavaşlayan aşı kampanyasının hızlanacağını ve eksiklerin tamamlanacağını söyledi. Başbakan Draghi Avrupa İlaç Ajansı’nın kararı ne olursa olsun Astrazeneca aşısının İtalya’da yapılmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Başbakan Bergamo’daki törende salgın yüzünden hayatını kaybeden 100bin İtalyan için oluşturulan Hatıra Ormanı’nın da ilk fidanını dikti.

Sembol fotoğraf: İtalya’yı kucaklayan kadın doktor (Franco Rivolli)





BERGAMO HALA KIRMIZI BÖLGE



Tıpkı 2020 Mart ayında olduğu gibi bugün de Bergamo hala karantina bölgesi olmaya devam ediyor.



İtalya’da 6 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak olan sıkı tedbirler yüzünden 20 bölgenin 10’u tam karantina uygulamasının geçerli olduğu kırmızı bölge ilan edildi. Diğer dokuz bölge yüksek riskli turuncu bölgeye geçerken virüsü sıfırlayan tek bölge olan Sardunya, adaya girişleri yasaklayarak önlem aldı. Nisan ayının ilk haftasında kutlanacak olan Paskalya Yortusu’nda ise tüm ülke kırmızı bölgeye geçecek ve tıpkı geçtiğimiz Noel tatili döneminde olduğu gibi İtalyanlar zaruri nedenler dışında evlerinden çıkmayacak.



Draghi hükümeti Paskalya Yortusu sonrasında aşı kampanyasını hızlandırmayı ve gelecek altı ay içerisinde nüfusun yüzde 80’ini aşılamayı hedefliyor.

VİDEO: İTALYADA YENİ HÜKÜMET GÖREVDE