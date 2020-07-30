İtalya'da Covid-19 vakalarında artış sürüyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 ayı aşkındır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı. Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 247 bin 158'e ulaştı.



Son 24 saatte 386 yeni vaka kaydedildi. Bugünkü günlük artış, 5 Haziran'dan (518) beri kaydedilen en yüksek sayı oldu.



Ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısı 12 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı da bugün 765 artışla 199 bin 796'ya çıktı.



Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 3 artarak 35 bin 132’ye yükseldi. İtalya’da bugüne kadar 6 milyon 752 bin 169 test yapıldı.



SAĞLIK BAKANI: VERİLER HALEN ENDİŞE VERİCİ



Sağlık Bakanı Roberto Speranza da parlamentoda yaptığı konuşmada, "Covid-19’a ilişkin uluslararası veriler halen endişe verici. Fransa, İspanya ve Almanya’dan gelen son işaretler, bu savaşın Avrupa’da dahi halen kazanılmadığını gösteriyor" dedi.



İtalya’da hükümet, dün gece saatlerinde çıkardığı kararnameyle Covid-19'a yönelik ülke genelinde uygulanan olağanüstü hali (OHAL) 15 Ekim’e kadar uzatmıştı.

