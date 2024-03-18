İtalya’da dağda mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı

İtalya’nın Piedmont bölgesindeki Mondole Dağı'nda 2 bin 300 metre yüksekliğe tırmandıktan sonra mahsur kalan 3 kayakçı için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.



Cumartesi günü yaşanan olayda helikopterle bölgeye gelen itfaiyeye bağlı kurtarma ekibi halatlarla iniş yaptıktan sonra kayakçıların bulunduğu noktaya tırmandı.



Kurtarma personeli mahsur kalan kayakçılarla birlikte halatlarla helikoptere çekildi.



Mahsur kalan dağcıların güvenli bir şekilde kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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