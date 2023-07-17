İtalya'da havalimanında yangın: Uçuşlar durduruldu

YOLCU TRAFİĞİNE KAPATILDI

İtalyan İtfaiyesinin (Vigili del Fuoco) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katanya Vincenzo Bellini Havalimanı A Terminalinin zemin katındaki bazı bölümlerde çıkan yangına 4 ekiple yapılan müdahale bu sabah 05.40'ta sona ermiştir. Havalimanı yolcu trafiğine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Katanya havalimanının Twitter hesabından bu sabah yapılan paylaşımda da uçuşların, 19 Temmuz yerel saatle 14.00'e kadar durdurulduğu bildirildi.