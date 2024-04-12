İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da hidroelektrik santralindeki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.



Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda bulunan Suviana Gölü'nde enerji firması Enel'e ait Bargi hidroelektrik santralinde 9 Nisan'da meydana gelen patlamada nihai ölü sayısı açıklandı.



İtalyan İtfaiyesinin (Vigili del Fuoco) X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Suviana hidroelektrik santralindeki patlamada son kayıp kişinin cesedini çıkarma çalışmaları itfaiye dalgıçları tarafından tamamlandı. Olayda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı." ifadeleri yer aldı.



Arama kurtarma çalışmalarını yürüten İtfaiye İl Müdürü Calogero Turturici, olay yerinde düzenlediği basın toplantısında, ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında elde ettiği bulgulara göre ölen işçiler kaçmaya çalışırken patlama yaşandığını söyledi.



Bolonya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesindeki Bargi hidroelektrik santralindeki patlamanın neden kaynaklandığı aydınlatılmaya çalışılıyor.



Olayın ardından İtalya’daki işçi sendikaları, dün, ülkede son dönemde artan iş kazası kaynaklı işçi ölümlerini protesto için genel greve gitmişti.