İtalya'da iktidar ve yargı birbirine düştü

Koalisyon ortağı Forza İtalya'dan Maurizo Gasparri, İtalyan yargısını "anayasaya saldırmakla" suçlarken, yargıçlardan da suçlamalara yanıt gecikmedi.



Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Salvatore Casciaro, yöneltilen suçlamaların yargının güvenilirliğine saldırı olduğunu belirtirken, "Hakim yalnızca özenli bir şekilde işini yaptığı ve bir siyasetçide endişe yaratan bir davaya baktığı için bunları yapmak yargıyı yasadışı hale getirmektir" ifadelerini kullandı.



Emekli hakim Carlo Sorgi ise, "Yasal sınırlar içinde hareket etmeyen bu sağ hükümetin, yasal sınırları uygulamaya çalışanlara çatışması kaçınılmaz. Kendilerine karşı bir dava açıldığı zaman skandal yaratıyorlar. Bu saçma. Aslında kamuoyunda hakimlere olan inancın azalması için onlara saldırıyorlar" diye konuştu.



İtalya'da Meloni hükümetinin görevi suistimal suçunun kaldırılması ve telefon dinlemelerinin kısıtlanması gibi adımlar attığı biliniyor. Hükümet ayrıca hakimler ve savcıların kariyer yollarını birbirinden ayırarak bir görevden diğer göreve geçişi engellemeye çalışıyor.



Bazı yargı mensupları bu adımı "yargının cezalandırılması" olarak değerlendiriyor.