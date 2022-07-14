İtalya'da taksicilerden Uber protestosu

İtalya'nın başkenti Roma taksi şoförlerinin protestosuna sahne oldu. Göstericiler sokakları doldurdu, hükümet karşıtı slogan attı.



Şoförler, İtalya hükümetinin serbest piyasaya yönelik hazırladığı yasa tasarısındaki 10. maddeye karşı çıktı.



Söz konusu madde, toplu ulaşımın çok uluslu şirketlere açılmasına hak tanıyor. Taksiciler, buna karşı çıkıyor.



Bir taksici, "Uber'in İtalya'ya girmesini istemiyoruz. Diğer ülkelerde vergi öderken burada ödemiyorlar ama biz ödüyoruz. Bizi işimizden etmek istiyorlar" dedi.



Sokakları dolduran protestocular, hükümet binası önünde de toplandı.



Polis binayı kordon altında aldı, göstericileri engelledi.



Birkaç gösterici kordonu aşıp, kendilerini hükümet binasının önündeki çitlere kelepçeledi.



Bir başka taksici, "Buraya 24 saatten uzun süredir kendimizi zincirledik. Şu an sokaklarda yürüyen, meslektaşlarımızı temsil ediyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.



Taksi Şoförleri Sendikası da 'Şoförlerimizin işsiz kalmasına engel olacağız' açıklamasını yaptı.

