İtalya'daki hırsız sahte olduğunu anlayınca saati iade etti

İtalya'nın hırsızların orijinal diye çaldıkları saat sahte çıktı.



Kafede oturan 2 İsviçreli turistin yanına gelen hırsız, adamlardan birinin kafasına silah dayadıktan sonra saatini çalarak uzaklaştı.

Turistler olayın ardından kafede oturmaya devam etti. 7 dakika sonra başka bir kişi turistlerin yanına gelerek özür dileyerek saati sahibine geri verdi. Lüks saat sahte olduğu için gerçek sahibine iade edildi.

Saatin orijinalinin değerinin 300 bin euro olduğu açıklandı.

Kafe sahibi hırsızların bu hareketini "İyi niyet göstergesinden ziyade, turistlerin olayı ihbar etmemesini sağlama girişimi" olarak nitelendirdi.

kent meydanında bir süredir hırsızlık ve çeşitli suç olaylarının yaşandığı belirtilirken işletme sahipleri polis devriyesi ve meydanın kameralarla izlenmesini talep ediyor.