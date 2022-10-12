İtalya'daki Stromboli yanardağ lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın Stromboli adasında haftasonunda faaliyete geçen yanardağ lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.



İlk patlamanın ardından Stromboli yanardağının ağzında çatlaklar oluştu. Kraterde çökme de meydana geldi.

Yanardağ patlamasında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Stromboli ve Sicilya arasındaki feribot seferleri de sürüyor.



Sicilya açıklarındaki Stromboli Adasın'daki yanardağ, dünyanın en aktif volkanlarından biri. Yanardağ 1932'den bu yana düzenli olarak patlıyor.



Sicilya Adası'nda, Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı olan Etna da bulunuyor.



İtalya'nın üçüncü aktif yanardağı Vezüv ise Napoli yakınlarında yer alıyor. Vezüv Yanardağı en son 1944'te faaliyete geçmişti.