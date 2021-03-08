İzlanda’da 12 günde 20 binden fazla deprem oldu: Yanardağları tetikleyebilir

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda 24 Şubat’tan bu yana 20 bine yakın deprem olduğu açıklandı.



İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden bilim insanları, İzlanda yanardağlarının son 12 gün içerisindeki depremler sebebiyle tekrar faaliyete geçebileceğini belirtirken yeraltı magma hareketlerinin gergin durumda olduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir hareket gözlenmediğini bildirdiler.



‘BUNU BEKLEMİYORDUK’



Lancaster Üniversitesi'nde yanardağ bilimcisi olan Dr Dave McGarvie, “Bunu beklemiyorduk ”derken, National Geographic'e konuşan McGarvie, “İnsanlar burada neler olduğunu merak etmeye başladı” dedi.



İzlanda Meteoroloji Ofisi(IMO), bölgede ilk olarak bir yıldan uzun bir süre önce sarsıntıların başladığını belirtirken 24 Şubat’tan bu yana 20 binden fazla deprem tespit edildiğini bildirdi.



‘BEŞ DEPREM 5 ŞİDDETİNDEN BÜYÜK’



Depremlerin beş tanesinin 5 ve daha büyük şiddete sahip olduğu açıklanırken, herhangi bir binada ciddi hasar ve can kaybının meydana gelmediği bildirildi.



İzlanda Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Reykjanes Yarımadası'nda "olası volkanik patlama" konusunda uyarıda bulundu.