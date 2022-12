Jack ölmek zorunda mıydı? Titanik'in yönetmeni Cameron tartışmalara son noktayı koymak istiyor

Titanic filminin karakterleri Jack ve Rose, geminin sulara gömülmesinin ardından suya düştü ve Jack, Rose'u gemiden kopan bir kapının üzerine çıkardı. Rose kurtuldu ancak Jack dondurucu soğukta hayatını kaybetti.



Filmin efsaneleşen final sahnesi, 20 yıldan uzun süredir bir tartışmayı da beraberinde getirdi.



"Jack de kapının üzerine çıksaydı hayatta kalabilirdi..."



Birçok görsel ile kapının ikisini de taşıyabilecek büyüklükte olduğu gösterildi. Hatta sosyal medyada konuyla dalga geçen espiriler paylaşıldı.

Ancak filmin yönetmeni, Jack'in (Leonardo DiCaprio) ünlü okyanus gemisinin batmasından sonra hayatta kalabileceği yönündeki spekülasyona kesin bir son vermeyi umuyor.



James Cameron, kapının her ikisini de destekleyemeyeceğini göstermek için bir "adli tıp" çalışması yürüttüğünü söyledi.



The Toronto Sun'a “Bütün bu şeyi bir kenara bırakmak ve tartışmalara nokta koymak için bilimsel bir çalışma yaptık” dedi .



"Kate ve Leo'nun vücut kütlesiyle aynı olan iki dublör kullandık ve her tarafına sensörler yerleştirdik. Onları buzlu suya koyduk ve çeşitli yöntemlerle hayatta kalıp kalamayacaklarını test ettik ve cevap, ikisinin de hayatta kalmasının hiçbir yolu olmadığıydı. Biri ölmek zorundaydı"



Bilimsel çalışmanın sonuçları, Titanic'in 25'inci yıl özel belgeselinde paylaşılacak.