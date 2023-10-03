Jamaika'da uyuşturucu madde içeren şeker yiyen onlarca çocuk hastaneye kaldırıldı

FDA TARAFINDAN ONAYLANMADI

Williams'ın paylaştığı fotoğrafta, şeker paketinin arkasında "çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız" ve "21 yaşından küçüklerin kullanımı için üretilmemiştir." şeklindeki hükümet uyarısının yer aldığı görülüyor.



ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) internet sitesindeki bilgilere göre, ürünün "marihuana ve kenevirin bir çeşidi olan" Cannabis sativa isimli bitkide bulunan psikoaktif ve sarhoş edici etkilere neden olan "Delta-8 tetrahidrokannabinol" isimli kimyasal bileşeni içerdiği belirtiliyor.



Şeker ambalajında ürünün FDA tarafından onaylanmadığı bilgisi yer alıyor.



​​​​​​​Jamaika'da 2015'te yapılan düzenlemelerle 18 yaşından büyüklerin, 57 grama kadar kenevir bulundurmaları "hafif suç" olarak kabul ediliyor.