Japon dağcının feci ölümü: 5 bin 380 metreden düştü

Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor.



Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

ARKADAŞI YARALI OLARAK KURTARILDI

Tırmanış sırasında kurtulan diğer Japon dağcı Semba Takayasu, Tamura'nın bir kaya parçasına çarptıktan sonra kaydığını ve düştüğünde ciddi şekilde yaralandığını hatırladığını belirterek, kendisinin de yaralandığını ancak kurtarıcıların operasyonu başlattığı ana kampa ulaşmayı başardığını söyledi.