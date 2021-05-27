Japon doktor uyardı: Tokyo Olimpiyatları nedeniyle corona virüsün “olimpik mutasyonu” ortaya çıkabilir

Japon yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunların bu yıl sıkı tedbirler altında devam edeceğini duyurdu. Bununla birlikte, yabancı seyircilerin kabul edilemeyeceği, yerli izleyicilere ilişkin kararın ise gelecek ay verileceği ifade edildi. Ancak, bu durum nüfusun yüzde 5'inden biraz fazlasının aşı olduğu Japonya'da endişe yaratmaya devam ediyor.



Japonya Doktorlar Birliği başkanı Naoto Ueyama, 200'den fazla ülke ve bölgeden sporcuların katılacağı ve sekiz hafta içinde başlayacak olan oyunların ülke için bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

"100 YIL BOYUNCA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLABİLİRİZ"



Ueyama basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Corona virüsün farklı yerlerde bulunan tüm farklı mutantları yoğunlaşacak ve burada Tokyo'da toplanacak. Yeni bir güçlü varyantın ortaya çıkma potansiyelini göz ardı edemeyiz. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, Tokyo Olimpiyatlarında virüsün bu şekilde adlandırılması anlamına bile gelebilir. Bu çok büyük bir trajedi ve 100 yıl boyunca bile eleştirilerin hedefi olacak bir şey" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Japonya'daki aşılama kampanyasına yardım eden İngiltere’de Londra Nüfus Sağlığı Enstitüsü müdürü Kenji Shibuya, olimpiyatlara özgü tehlikeleri küçümsedi. Shibuya, "Mutasyon, corona virüsün bağışıklığı zayıflamış veya kısmen aşılanmış kişilerde uzun süre kaldığı zaman gerçekleşir. Bu yüzden, bence Japonya'daki mevcut durum Tokyo Oyunları sırasında olduğundan daha tehlikeli" dedi.



OLAĞANÜSTÜ HAL



Tokyo Olimpiyatları'nın resmi ortağı Asahi Shimbun, Çarşamba günü oyunların iptal edilmesi çağrısında bulunan bir başyazı yayınladı, ancak eski IOC başkan yardımcısı Dick Pound daha sonra olimpiyatlara devam edeceklerini söyledi.



Japon kamu yayıncısı NHK ise Perşembe günü geç saatlerde, salgın herhangi bir rahatlama belirtisi göstermediği için hükümetin Japonya'nın büyük bölümünde OHAL’i üç hafta uzatarak 20 Haziran'a kadar sürdürmek istediğini bildirdi. Tokyo Olimpiyatları’nın başlangıcı tarihi ise 23 Temmuz olarak belirlendi.

"CORONA VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK YILLARCA SÜREBİLİR"