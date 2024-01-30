Japon polisine ırkçılık suçlaması

Üç adam üç polisin kendilerine ırkçılık yaptığını öne sürerek dava açtı. Bu dava, ırk ayrımcılığını cezalandırma konusunda çok az emsali olan Japonya'da alışılmadık bir durum.



Davacılardan ikisi daimi ikamet sahibi ve biri yabancı uyruklu bir Japon vatandaşı.



Üç adam ırka dayalı farklı muamelenin anayasayı ve uluslararası insan hakları anlaşmalarını ihlal ettiğini göstermeye çalışıyor.



Avukatların sunduğu dava özetine göre davacılar, polis tarafından hiçbir neden olmaksızın sorgulanmak üzere defalarca durdurulduklarını ve eşyalarının arandığını iddia ediyor.

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On yıldan fazla bir süredir Japonya'da yaşayan ve Japon bir aileye sahip olan Afrikalı Amerikalılardan biri, davaya katılmaya karar vermeden önce 15 defadan fazla durdurulduğunu söyledi.



Pasifik'te bir adada yaşayan başka bir davacı ise yaklaşık 100 kez sorgulandığını söyledi.



Davacıların avukatlarından biri olan Moe Miyashita, "Polis memurlarının ayrımcılık yapmasına izin verilirse, bu durum vatandaşlara ayrımcılığın sorun olmadığı imajını yaratır." dedi.



Ulusal Polis Teşkilatı, memurların insanları ırk veya milliyet temelinde sorgulamadığını ve bu tür ayrımcılık vakalarından haberdar olmadıklarını söyledi.



Dava, Japonya'nın artan nüfus çeşitliliğini nasıl yöneteceği konusunda giderek artan soruları artırıyor.

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Ülke azalan işgücünü telafi etmek için giderek daha fazla göçmene bağımlı hale geliyor.



En son hükümet verilerine göre, yabancı işçilerin sayısı şu anda rekor düzey olan 2 milyona ulaştı.



Japonya anayasası ırk temelli ayrımcılığı açıkça yasaklıyor ve ülke, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin üyelerinden biri.



Bununla birlikte, Tokyo Barosu tarafından yapılan bir araştırma, yabancı kökenli 2000 katılımcının yüzde 60'ından fazlasının polis tarafından sorgulandıklarını söylediğini ve sorgulananların yaklaşık yüzde 77'sinin yabancı görünmeleri dışında belirgin bir neden olmadığını ortaya çıkarıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin