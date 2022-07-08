Japonya eski başbakanı Abe suikast sonucunda hayatını kaybetti

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.



Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABE'NİN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Reuters'ın aktardığına göre Abe'nin doktoru, eski başbakanın hiçbir yaşamsal belirti göstermediğini açıkladı. Doktor, aynı zamanda Abe'nin göğsündeki kurşun yarasının kalbine erişecek kadar derin olduğunu ve hayatını kurtarmak için kan nakli yapıldığını aktardı.

SHİNZO ABE KİMDİR? OKUMAK İÇİN TIKLAYIN



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, 41 yaşında olduğu tahmin edilen saldırganı kısa sürede yakaladı. Saldırganın adı Tetsuya Yamagami olarak açıklandı ve olay yerinde el yapımı iki namlulu silah ele geçirildi.

Japon haber ajanslarına göre, saldırgan ilk ifadesinde saldırının Abe'nin siyasi görüşleriyle ilgisi olmadığını söyledi. Ancak olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.



Saldırıya dair birçok ülkeden de kınama mesajı geldi.



"AFFEDİLEMEZ BİR EYLEM"



Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin eski başbakanı Shinzo Abe'nin vurulmasının affedilemez bir eylem olduğunu belirterek en güçlü şekilde kınadı.



Japonya'nın eski başbakanı Abe, katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı.

İKİ KEZ BAŞBAKANLIK YAPTI

Abe, ilk olarak 2006'da ve ardından 2012'den 2020'ye kadar Japonya'ya uzun süre başbakanlık yaptı. O zamanlar 52 yaşında olan Abe, 20 Eylül 2006'da Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığına seçildi. Altı gün içinde dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Japonya'nın 90. başbakanı oldu.

HASTALIK SONRASI GERİ DÖNDÜ

67 yaşındaki Şinzo Abe, pazar günü düzenlenecek seçimler öncesi Liberal Demokrat Parti adayının kampanyasına destek veriyordu.



Başbakanlık koltuğuna ilk olarak 2006'da oturan Abe, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ünvanını aldı.



2007'de sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.2012'de yeniden Başbakan seçilen Abe, 2020'ye kadar görevi yürüttü.Bu da onu ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı yaptı.



Öte yandan Japonya, dünyada bireysel silahlanmanın en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede silahlı şiddet olayları nadir yaşanıyor. Halk silah ruhsatı alabilmek birçok teste tabi tutuluyor ancak o zaman bile sadece pompalı tüfeklere izin veriliyor.



ABE'Yİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANMA ANI



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo’ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Şinzo’ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.