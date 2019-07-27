Japon haber ajansı Kyodo'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hastanede tedavisi devam eden bir yaralının bugün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35'e yükseldi.



Polis, yangını başlattığı düşünülen 41 yaşındaki zanlı Shinji Aoba'nın tedavisine devam edildiğini, bu nedenle sorgusuna henüz başlanamadığını aktardı.



Öte yandan, zanlının evinde incelemelerde bulunulduğu ve animasyon stüdyosuna ait ürünlerin de bulunduğu kanıt olabilecek bazı eşyalara el konulduğu kaydedildi.



18 TEMMUZ'DA KUNDAKLANMIŞTI



Merkezi Uji'de yer alan ve çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınan "Kyoto Animation"ın 3 katlı stüdyo binası, 18 Temmuz'da yanıcı sıvı dökülerek kundaklanmıştı.



Bazı görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade ederken, bir görgü tanığı da kundakçının "Ölün" diye bağırdığını söylemişti.



Binada olay sırasında 70 kişi bulunuyordu.



Kyoto Animation'ın üst düzey yöneticisi Hideaki Hatta, şirketine isimsiz ölüm tehditleri geldiğini belirtmişti.