Japonya'da termik santralde patlama

Japonya'nın orta kesiminde yer alan Aichi eyaletindeki Taketoyo Termik Santrali'nden patlama sesleri yükseldi.



Patlama sonrası santralde yangın çıktı. Japon haber ajansları olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini bildirdi.



Santralden yükselen alevler ve yoğun dumana ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



Japon yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını açıkladı.



Patlamanın yaşandığı santralin, Japonya'nın en büyük elektrik üreticisi JERA şirketine ait olduğu belirtiliyor.



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