Japonya'da yeni buluş: Kendinden tuzlu kaşık

Japonya'da tüketilen diyet yemeklere tuzluymuş hissi veren yeni bir yöntem geliştirildi. Kendinden tuzlu kaşık olarak adlandırılan yeni buluş yiyecekteki tuz miktarını artırmadan tuzlu tat hissetmenizi sağlıyor.

Japonya'da yeni buluş: Kendinden tuzlu kaşık

'da tuzsuz yemekleri tatlandırmak için elektronik kaşık geliştirildi.

Geliştirilen yeni buluş diyet yemekleri tatlandırıyor. yenmesini kolaylaştırıyor

Zayıf bir elektrik alanı oluşturan kaşık bu sayede yenilen yiyecekteki sodyum iyonlarını dilin üzerinde yoğunlaştırarak  yemeğin tuzlu olduğu hissini uyandırıyor.

Tuzsuz yiyecekler yediğinizde dilinize az miktarda sodyum temas eder. Kaşık, elektrik akımıyla sodyum iyonlarını tat alma hücrelerine yönlendiriyor. Bu şekilde yemeğin tuzlu olduğu hissini sağlıyor.

Yiyecekteki tuz miktarı artmasa da, tadında hissedilir bir değişiklik oluyor.

HAZİRAN'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Japonya'da haziran ayında satışa sunulacak elektronik kaşıkların fiyatının 127 dolar yani yaklaşık 4 bin lira olacağı belirtildi.

Japonya'da iki yıl önce de aynı teknolojiyle donatılmış yemek çubukları geliştirilmişti.

JAPONYA'DA GÜNLÜK TUZ TEKİTİMİ

Japonların günlük tuz tüketimi 10 gramı buluyor. Bu sağlık örgütünün tavsiye ettiği tuz miktarının tam iki katı.

Tuzdan vazgeçemeyen Japonlar için diyet yemeklerin bu kaşık sayesinde daha kolay tüketilebileceği belirtiliyor.

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