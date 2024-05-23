Balık yağı takviyesi inme ve kalp krizi riskini artırıyor

Omega-3 yağ asitlerinin mükemmel bir kaynağı olan balık yağı takviyeleri, kardiyovasküler hastalık riskini uzak tutmanın sıkça tercih edilen bir yoludur.



Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20'si kalp sağlığını desteklemek amacıyla bu ürünleri sıklıkla kullanıyor.



Yeni bir çalışma, balık yağı takviyelerinin düzenli kullanımının, sağlıklı kişilerde felç ve kalp krizi riskini azaltmak yerine artırabileceğini ortaya koyuyor.



İngiltere'deki uluslararası araştırmacılar, 40 ile 69 yaş arasındaki ortalama 12 yıl boyunca takip edilen 415 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti.



Araştırmacılar, bu kişilerin yaklaşık üçte birinin düzenli olarak balık yağı takviyesi aldığını belirtti.



SADECE KALP HASTALIĞI OLANLAR İÇİN FAYDALI



Balık yağı takviyesinin kalp rahatsızlığı bulunan kişilere faydalı olduğunu söyleyen araştırmacılar, sağlıklı kişilerde ise ise inme ve kalp rahatsızlığı riskini artırdığını öne sürdü.



Araştırmaya göre düzenli olarak balık yağı takviyesi almak, kalp hastalığı olmayan kişilerde atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu) gelişme riskini yüzde 13 ve inme riskini yüzde 5 artırıyor.



Araştırmaya yer alan uzman Dr. Andrew Freeman, "İnsanların kendilerini sağlıklı tutmak için markete gidip kovalar dolusu balık yağı hapı satın aldığı günlerin sona ermesi gerektiğini söyleyebilirim. Balık yağının sadece halihazırda hasta olan kişilerde bir etkisi olabilir" diye konuştu.