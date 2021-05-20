Japonya’dan AstraZeneca ve Moderna aşılarına vize kararı

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan ve bugüne kadar yalnızca Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına onay verilen Japonya’da, Sağlık Bakanlığının uzman kurulu 2 aşı üreticisine daha vize verdi.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda kurul, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç üreticisi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşılara yeşil ışık yaktı.

Japonya’da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) öncülüğünde Tokyo ve Osaka'da Pazartesi günü açılması beklenen kitlesel aşılama merkezlerinde Moderna aşısının kullanılmasının beklendiği öğrenildi.

ONAY ALAN AŞI SAYISI 3'E ÇIKACAK

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın AstraZeneca ve Moderna aşılarına resmi kullanım iznini yarın vermesi ile ülkede hükümetten onay alan aşıların sayısı 3'e yükselmiş olacak.

AstraZeneca ve Moderna aşıları şu ana kadar Japonya dışında birçok ülkede uygulanmış, Japonya'da yapılan klinik denemelerde de her iki aşının da antikor üretimini arttırdığının belirlendiği kamuoyuna yansımıştı.

NÜFUSUN YÜZDE 4'ÜNÜ AŞILAYABİLDİ

Japonya'da Covid-19 aşılama seferberliğine 17 Şubat'ta Pfizer-BioNTech aşıları ile başlanmıştı.

Aşılamaya sağlık çalışanları ile başlanırken, programa Nisan ortası itibariyle 36 milyonluk yaşlı nüfus ile devam edilmişti. 126 milyonluk nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünün en az bir doz aşıya ulaşabilmiş olması, seferberliğin hızlandırılması gerektiği yönünde eleştirilere yol açmıştı. Hükümet ise aşı onay sürecinin hızlandırılacağının sinyalini vermişti.

RUSYA'DAN JAPONYA'YA COVİD-19 AŞISI TEKLİFİ

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliği dünya genelinde tüm hızıyla sürerken, Rusya'dan Japonya'ya aşı desteği teklifi geldi.

Moskova'nın Japonya Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin Tokyo'ya Rus yapımı Sputnik V Covid-19 aşısını sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın bu yıl başlarında Japonya’ya aşı tedariki konusunda destek olmayı önerdiğini ve yanıt beklediklerini yineleyen Galuzin, "Sputnik aşısı konusunda Japonya ile iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Rus aşısının yaklaşık 65 ülkede kullanım onayı aldığını ve Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkede yerel olarak üretildiğini hatırlatan Galuzin, Japonya'ya ihracat ve ülkede üretime hazır olduklarını ifade etti.



Öte yandan Japonya’da toplam Covid-19 vaka sayısı 705 bin 931'e yükselirken, can kaybı da 12 bin 62'ye ulaştı.