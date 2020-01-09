Japonya'nın dünyaya armağanı: Manga ve Anime

Naruto, Boruto ve Pokemon’un ilginç öyküsünü Ahmet Yeşiltepe 11 Ocak Cumartesi günü saat 23.10'da  'Zaman Yolcusu – Uzaklar' ile NTV'de ekranlara taşıyacak.

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Manga ve Anime Japonya’nın modern dünyaya armağan ettiği bir kültür akımı.

Sadece çizgilerin dünyasını değil, bir yaşam biçimi olarak Japonya’nın farklı yüzünü temsil eden bu akımın sanatsal ve sosyal yönü ilk defa kapsamlı şekilde ekrana taşınıyor.

Naruto, Boruto ve Pokemon’un ilginç öyküsü “Zaman Yolcusu – Uzaklar” belgeselinde anlatılıyor.

Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgesel serinin son bölümünde yine az bilinen, farklı bir kültür yolculuğuna çıkılıyor.

Zaman Yolcusu – Uzaklar 11 Ocak Cumartesi 23.10'da NTV'de...

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