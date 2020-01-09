Japonya'nın dünyaya armağanı: Manga ve Anime

Manga ve Anime Japonya’nın modern dünyaya armağan ettiği bir kültür akımı.



Sadece çizgilerin dünyasını değil, bir yaşam biçimi olarak Japonya’nın farklı yüzünü temsil eden bu akımın sanatsal ve sosyal yönü ilk defa kapsamlı şekilde ekrana taşınıyor.

Naruto, Boruto ve Pokemon’un ilginç öyküsü “Zaman Yolcusu – Uzaklar” belgeselinde anlatılıyor.



Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgesel serinin son bölümünde yine az bilinen, farklı bir kültür yolculuğuna çıkılıyor.

Zaman Yolcusu – Uzaklar 11 Ocak Cumartesi 23.10'da NTV'de...