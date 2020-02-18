Johnson 20 milyar sterline köprü inşa etmeyi planlıyor

Britanya Krallığı'nı Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkarma planının öncülerinden olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçye ve Kuzey İrlanda arasında 20 milyar sterline mal olacağı tahmin edilen bir köprü inşa etmeyi hedefliyor.



Başbakan Johnson, söz konusu köprünün 35 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kanalı'nda inşa edileceğini ve Kuzey İrlanda ile İskoçya'yı köprü ile birleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.



Uzmanlar ise, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 35 kilometre uzunluğundaki köprü planını "gerçekçi" bulmuyor.

İngiliz bir mühendis, Johnson'ın iki ülkeyi köprü ile birleştirme planını, "Dünya'dan Ay'a bir köprü yapılması daha gerçekçi" sözleriyle eleştirdi.



Johnson'ın Kuzey Kanalı'nı köprü ile geçme planının önünde başka bir engel daha var. İkinci Dünya Savaşı'nda bu bölgeye çok sayıda bomba atıldığı ve oradaki bombaların çoğunun patlamadan durduğu ifade ediliyor. İnşaat sırasında beklenmedik felaketler olabileceği belirtiliyor.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 20 milyar sterline mal olması beklenen köprü için ön çalışma emri verdiği de ifade ediliyor.

