Johnson'ın danışmanına karantinayı ihlal suçlaması

İngiliz basınına göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en yakın danışmanı Dominic Cummings 28-29 Mart tarihlerinde corona virüs belirtileri göstermeye başladı.



Ancak Başbakanlığın evde kendisini tecrit ettiğini söylediği Cummings, 31 Mart'ta Londra'daki evinden 400 kilometre uzaklıktaki Durham kentinde bir evde görüldü. Evin Cummings'in ebeveynlerine ait olduğu belirtildi.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre de, Cummings'e yakın bir kaynak, Başbakan Boris Johnson'ın danışmanının karantina sırasında Durham'a gittiğini doğruladı.



Başbakanlık Ofisi, danışman Cummings'in herhangi bir ihlalde bulunmadığını belirtiyor.



Karantina kurallarının ihlal edilmesine tepkili olan muhalefet partileri, "Ya istifa etmeli ya da görevden alınmalı" çağrısı yaptı. Bunun Başbakan Boris Johnson için önemli bir liderlik sınavı olduğu yorumları da yapılıyor.